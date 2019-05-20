«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве на проспекте Правды мужчина устроил стрельбу на детской площадке

Мужчина сначала сделал два выстрела в воздух, но драку это не остановило.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Подольском районе Киева мужчине пришлось отстреливаться от хулиганов, которые пытались подраться с ним на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным полицейских, мужчина со своей дочерью находился на детской площадке. Туда же пришла компания молодых людей, которые начали пререкаться с мужчиной, а затем полезли в драку. Мужчина, у которого был с собой травматический пистолет, сделал два выстрела в воздух, но это не остановило хулиганов. После этого потерпевший начал стрелять по нападавшим.

Полицию на место происшествия вызвали прохожие, увидевшие драку.

В результате инцидента ранения получили двое правонарушителей и сам пострадавший. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли стреляные гильзы, патроны и опросили очевидцев и свидетелей.

Троих правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались местные жители 1990, 1984 и 1973 гг рождения. Еще одного подозреваемого, который скрылся с места происшествия, ищут. Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также