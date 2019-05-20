Одетые в разную военную форму дети прошли строевым шагом мимо трибуны со взрослыми.

В воскресенье, 19 мая, в центре оккупированного Севастополя провели "детский военный парад" с техникой и советской символикой. Местные "власти" заявили, что мероприятие "посвящено годовщине победы во Второй мировой войне".

Об этом сообщается на сайте Крымской правозащитной группы.

Впереди колонны детей прошла военная техника, на которой проехали учащиеся старших классов в форме российской армии.

Затем одетые в разную военную форму дети проходили строевым шагом мимо трибуны со взрослыми. Первыми прошли младшие школьники и воспитанники детских садов. За ними последовали колонны детей в форме Юнармии, морской форме, камуфляже, а также в форме российских патриотических движений "Зарница" и "Рубеж".

Фото: crimeahrg.org

Фото: crimeahrg.org

Также в шествии присутствовала и колонна в форме советских солдат времен Второй мировой войны с портретами "Бессмертного полка". В мероприятии использовались красные знамена, звезды и другие советские и коммунистические символы, публичное использование и пропаганда которых запрещены в Украине.

Фото: crimeahrg.org

Фото: crimeahrg.org

"Проводимые оккупационными властями в Крыму, в частности Севастополе, подобные детские “парады” с военной техникой и коммунистической символикой направлены на разрыв культурных связей жителей оккупированных территорий с Украиной. Таким образом РФ пытается формировать у крымских детей свои ценности, которые противоречат ценностям Украины и других демократических стран. Это попытка подменить понятия, исказить или замолчать исторические события, скрыть факты. Ведь в советский период украинцы были жертвами голодомора, репрессий, массовых расстрелов, а крымские татары были депортированы из Крыма. Но сейчас крымским детям советские и коммунистические символы преподносятся как праздник, не давая возможности узнать о трагических последствиях советской власти для миллионов людей", - отметила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Напомним, что в этот день - 19 мая - в Украине проходил День памяти жертв политических репрессий.

В День памяти, 8 мая, в РФ провели парад "дошкольных войск".