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Hyundai хочет участвовать в тендере на строительство Харьковского метро

Владимир Омелян обсудил возможное сотрудничество в сфере транспорта с Кореей.

Hyundai хочет участвовать в тендере на строительство Харьковского метро
Фото: facebook/Marina Tomko

2 мая 2019 года, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян встретился с послом Республики Корея в Украине господином Ли Янг Гу. Министр и дипломат обсудили возможное сотрудничество в транспортной сфере между Украиной и Кореей. Об этом сообщает пресс-центр Министерства инфраструктуры. 

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в железнодорожной сфере, в частности, сотрудничество «Укрзализныци» с компанией Hyundai. Омелян отметил, что пассажирские поезда Hyundai хорошо зарекомендовали себя в Украине.

Министр также пригласил корейскую сторону рассмотреть возможности размещения мощностей компании Hyundai в Украине. Со своей стороны, Ли Янг Гу выразил желание компании Hyundai принять участие в тендере ЕБРР на строительство Харьковского метрополитена.

«Мы рады приветствовать корейские компании и инвесторов в Украине. В этом году мы готовимся к строительству нового аэропорта в Днепропетровской области. Этот аэропорт станет крупнейшим на востоке Украины. Мы с радостью рассмотрим предложения всех заинтересованных корейских архитектурных компаний. Наша цель - чтобы аэропорт был построен в современном стиле и стал не только успешным аэродромом, но и визитной карточкой региона, арт-объектом », - добавил Владимир Омелян.

Глава министерства также отметил стремительный рост рынка внутренних водных грузовых перевозок и пригласил корейских инвесторов к сотрудничеству в данной сфере. Он сказал, что такой рост может быть хорошей возможностью для корейских инвесторов зайти на украинский рынок и строить в стране баржи, перегрузочные терминалы и речные вокзалы.

Напомним, 22 апреля 2019 года Владимир Омелян сообщил, что Министерство инфраструктуры передумало запрещать эксплуатацию самолетов старше 20 лет. Вместе с этим, Госавиаслужба усилит контроль за техническим состоянием воздушных судов, используемых для перевозки пассажиров, поскольку безопасность является первоочередной.

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