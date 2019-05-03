НБУ рассказал послам G7 и МВФ о рисках "резонансных судебных решений"

Регулятор выпустил релиз о Приватбанке, не упоминая его названия.

Руководство Национального банка 3 мая встретилось с послами стран "Большой семерки" и представителями Международного валютного фонда. На переговорах обсуждались "недавние резонансные судебные решения".

В пресс-релизе НБУ об этом не говорится, но очевидно, что имеются в виду три подряд постановления в пользу Игоря Коломойского по Приватбанку.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

"Участники встречи обратили особое внимание на текущие приоритеты работы Национального банка, а также риски, которые видит Национальный банк для стабильности финансовой системы, в том числе связанные с рядом текущих судебных процессов. В частности, послы стран "Большой семерки" в очередной раз выразили обеспокоенность, обсуждая вопрос отдельных резонансных судебных решений", - сообщили в Приватбанке.

Кроме того, значительная часть встречи была посвящена обсуждению прогресса в проведении реформ на финансовом рынке Украины и дальнейших запланированных шагов.

НБУ сообщил, что приоритетом для него остается сохранение макрофинансовой стабильности, достижение 5%-ной инфляционной цели и снижение учетной ставки при условии сохранения ценовой стабильности.

Также в фокусе внимания остается проведение валютной либерализации, реформирование корпоративного управления в госбанках, решение проблемы значительных объемов неработающих кредитов на балансах банков и "сплит", то есть разделение функций Нацфинуслуг между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, что в апреле украинские суды приняли сразу три судебных решения в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.

Приватбанк перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.

По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.