Аналитики назвали причины высоких цен на лук и другие овощи

В следующем сезоне они могут быть в 10-15 раз ниже.

В Украине цены на овощи через год могут снизиться в 10-15 раз, если в период выращивания нового урожая не будет погодных аномалий. Об этом пишет информационно-аналитическая платформа EastFruit.

В этом сезоне причиной стремительного роста цен на овощи стал низкий урожай из-за погодных условий, таких как засуха и аномальная жара летом. Такие условия существенно снизили урожайность и качество лука, корнеплодов, клубнеплодов, а также капусты.

Кроме этого, рост цен обусловлен тем, что многие украинские овощеводы в 2018 году вышли из бизнеса или резко сократили площади под выращивание овощей. Овощеводы потеряли доступ на два главных и наиболее дефицитных рынка сбыта традиционных овощей: Крым и Донбасс. Именно там этих товаров выращивалось мало, цены были высокими, а потребителей было много.

По данным EastFruit, в этом сезоне площади под овощи существенно увеличатся. Если летом не будет аномальной жары и засухи - в следующем году стоит ожидать перепроизводства и снижения цен.

Обычно Украина покрывает дефицит овощей экспортом из Польши и других стран ЕС, но в этом году в ЕС тоже существует недостаток овощей.

Руководитель Украинской плодоовощной ассоциации Федор Рыбалко подчеркнул, что из-за погодных условий, производство лука упало настолько, что его крупный экспортер, которым обычно является Евросоюз, превратился в нетто-импортёра. Аналогичной была ситуация и по картофелю, моркови и другим овощам. Даже MacDonald’s был вынужден пересмотреть свои жёсткие требования к картофелю фри в ЕС, поскольку его было катастрофически мало и качество продукции было очень низким.

В результате украинские импортеры овощей впервые начали закупать овощи (прежде всего лук) в странах Центральной Азии, однако логистика из этих стран дорогая. Доставка лука из Центральной Азии в Украину обходится в среднем от 30 до 40 центов США за кг при том, что несколько сезонов кряду, оптовая цена на лук в Украине не превышала 10-15 центов за кг. Соответственно только доставка лука в Украину обходится в 3-4 раза дороже, чем обычная цена на лук. Купить же лук в Центральной Азии можно было в среднем по 15-20 центов.

Однако в следующем сезоне возможно перепроизводство. Все семена раскуплены уже давно, и во многих странах, которые ранее не выращивали лук, в него вкладываются огромные средства. Слишком большие объемы производства лука ожидаются не только в Украине, но и в Польше, Нидерландах, Италии, Египте, Турции, Узбекистане, Казахстане, России, Молдове, Грузии и других странах.

Напомним, в 2018 году аграрии собрали 132,9 тыс. тонн ягод. За последние 4 года экспорт ягод увеличился в 5 раз, а именно с 4,5 тыс. тонн до 23,5 тыс. тонн.

Наибольшую долю собранных ягод составляет земляника, которой выращено 62,3 тыс. тонн, далее идет малина - 35,6 тыс. тонн и смородина - 29,6 тыс. тонн.