Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав з главою міноборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом угоду про початок спільного виробництва дронів.
Про це повідомляє Денис Шмигаль.
"Документ відкриває шлях до спільного виготовлення українських безпілотних систем як в Україні, так і на території Нідерландів", — наголошує глав українського оборонного відомства.
Як зазначає Шмигаль, виробництво буде розподілене між Україною і Нідерландами. Дрони будуть закуплені нідерландською стороною та передані українським Силам оборони.
"Продовжуємо масштабувати виробництво найкращих зразків українського озброєння у співпраці з партнерами", — додає очільник міноборони.
Крім того, Нідерланди оголосили про виділення 250 млн євро на ініціативу PURL. "Вдячний Нідерландам і Міністру оборони Брекельмансу за незмінну підтримку".
- Напередодні міністри оборони України Денис Шмигаль і Норвегії Торе Сандвік підписали документ про спільне виробництво українських дронів.