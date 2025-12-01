Також Нідерланди оголосили про виділення 250 млн євро на ініціативу PURL.

Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав з главою міноборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом угоду про початок спільного виробництва дронів.

Про це повідомляє Денис Шмигаль.

"Документ відкриває шлях до спільного виготовлення українських безпілотних систем як в Україні, так і на території Нідерландів", — наголошує глав українського оборонного відомства.

Як зазначає Шмигаль, виробництво буде розподілене між Україною і Нідерландами. Дрони будуть закуплені нідерландською стороною та передані українським Силам оборони.

"Продовжуємо масштабувати виробництво найкращих зразків українського озброєння у співпраці з партнерами", — додає очільник міноборони.

Крім того, Нідерланди оголосили про виділення 250 млн євро на ініціативу PURL. "Вдячний Нідерландам і Міністру оборони Брекельмансу за незмінну підтримку".