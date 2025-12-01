ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Про американський “мирний план” та його пункти
Про американський “мирний план” та його пункти
ГоловнаСвіт

Україна і Нідерланди запускають спільне виробництво безпілотників, — Шмигаль

Також Нідерланди оголосили про виділення 250 млн євро на ініціативу PURL.

Україна і Нідерланди запускають спільне виробництво безпілотників, — Шмигаль
Денис Шмигаль і Рубен Брекельманс
Фото: Денис Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав з главою міноборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом угоду про початок спільного виробництва дронів.

Про це повідомляє Денис Шмигаль.

"Документ відкриває шлях до спільного виготовлення українських безпілотних систем як в Україні, так і на території Нідерландів", — наголошує глав українського оборонного відомства.

Як зазначає Шмигаль, виробництво буде розподілене між Україною і Нідерландами. Дрони будуть закуплені нідерландською стороною та передані українським Силам оборони. 

"Продовжуємо масштабувати виробництво найкращих зразків українського озброєння у співпраці з партнерами", — додає очільник міноборони.

Крім того, Нідерланди оголосили про виділення 250 млн євро на ініціативу PURL. "Вдячний Нідерландам і Міністру оборони Брекельмансу за незмінну підтримку".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies