Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Командувач Сухопутних військ Німеччини: адміністрація Трампа не попередила про паузу у постачанні зброї Україні

Німецькі дипломати намагалися отримати роз’яснення через свої контакти в Пентагоні.

Командувач Сухопутних військ Німеччини: адміністрація Трампа не попередила про паузу у постачанні зброї Україні
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа не попереджала Берлін про рішення призупинити частину військових поставок Україні. 

Про це заявив Командувач Сухопутних військ Збройних сил Німеччини Крістіан Фройдінг, коментуючи ситуацію з американською підтримкою на тлі війни РФ проти України, передає The Atlantic.

За словами Фройдінга, щоби з’ясувати, що саме відбувається у Вашингтоні, він був змушений звертатися по інформацію до посольства Німеччини у США. Там дипломати намагалися отримати роз’яснення через контакти в Пентагоні.

Фройдінг зазначив, що скорочення американської підтримки для Києва сталося в момент, коли країни Європи уважно стежать за тим, як Росія проводить мобілізацію і нарощує сили.

За його словами, німецькі військові планувальники щодня аналізують, чи може російський диктатор Володимир Путін ухвалити рішення атакувати країну НАТО до кінця десятиліття, і чи стане в такому разі президент США на захист європейських союзників.

Заява відобразила зростаюче занепокоєння європейських військових лідерів щодо непередбачуваності американської політики безпеки та необхідності зміцнювати власну обороноздатність.
