Командувач Сухопутних військ Німеччини: адміністрація Трампа не попередила про паузу у постачанні зброї Україні

Німецькі дипломати намагалися отримати роз’яснення через свої контакти в Пентагоні.

Адміністрація президента США Дональда Трампа не попереджала Берлін про рішення призупинити частину військових поставок Україні.

Про це заявив Командувач Сухопутних військ Збройних сил Німеччини Крістіан Фройдінг, коментуючи ситуацію з американською підтримкою на тлі війни РФ проти України, передає The Atlantic.

За словами Фройдінга, щоби з’ясувати, що саме відбувається у Вашингтоні, він був змушений звертатися по інформацію до посольства Німеччини у США. Там дипломати намагалися отримати роз’яснення через контакти в Пентагоні.

Фройдінг зазначив, що скорочення американської підтримки для Києва сталося в момент, коли країни Європи уважно стежать за тим, як Росія проводить мобілізацію і нарощує сили.

За його словами, німецькі військові планувальники щодня аналізують, чи може російський диктатор Володимир Путін ухвалити рішення атакувати країну НАТО до кінця десятиліття, і чи стане в такому разі президент США на захист європейських союзників.

Заява відобразила зростаюче занепокоєння європейських військових лідерів щодо непередбачуваності американської політики безпеки та необхідності зміцнювати власну обороноздатність.