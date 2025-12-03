Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Німеччина зіштовхнулася зі серйозними затримками у ключовому оборонному проєкті

Хочуть інтегрувати цифрові радіосистеми для бойових машин.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA-EFE

Один із ключових оборонних проєктів Німеччини — цифрові радіосистеми для бойових машин — зіштовхнувся з серйозними технічними проблемами й відстає від графіка. 

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Як передає Bloomberg, Пісторіус пояснив, що під час двох етапів тестування «багато речей досі не працюють належним чином», і саме це гальмує масову інтеграцію обладнання. Через затримки німецькі сухопутні війська протягом кількох років будуть змушені користуватися одночасно сучасними й застарілими системами зв’язку.

Йдеться про проєкт D-LBO вартістю €11,5 млрд, який має забезпечити німецьку армію технологіями для мережево-орієнтованого ведення бою. За словами очільника концерну Rheinmetall Арміна Папперґера, першу партію — приблизно 6 тисяч машин — планують переоснастити до кінця 2027 року. До завершення нинішнього року модернізують понад 200 одиниць техніки, а базою для координації стане військове містечко Мюнстер на півночі країни.

Пісторіус додав, що труднощі були прогнозованими з огляду на масштабність завдання. «Цей проєкт — це технологічний стрибок на 40 років», - запевнив міністр.
