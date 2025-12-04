ЗМІ: в Ірландії невідомі дрони наблизилися до маршруту посадки літака Зеленського

Чотири невідомі дрони військового типу порушили заборону на польоти над Дубліном та наблизилися до маршруту посадки літака президента України Володимира Зеленського, пише видання The Journal.

Літак Зеленського приземлився трохи раніше він запланованого часу, і саме це убезпечило його від потенційної небезпеки: дрони досягли точки, де борт мав пролетіти, буквально тієї миті, коли він уже був на землі.

Після цього апарати почали кружляти над кораблем ВМС Ірландії, який непублічно залучили до забезпечення безпеки візиту. За даними джерел, дрони злетіли з північного сходу Дубліна і перебували в повітрі близько двох годин. Ірландська поліція перевіряє, чи стартували вони з суходолу, чи з непоміченого судна.

Наразі невідомо, хто саме керував БпЛА і де вони перебувають. Фахівці зазначають, що дрони мали всі ознаки військових платформ і перебували з увімкненими бортовими вогнями, через що силовики розглядають версію про намір зірвати або ускладнити роботу авіації під час прибуття українського президента.

За попередньою оцінкою сил безпеки Ірландії, використані під Дубліном дрони були великими, високовартісними та мали військові характеристики, що дозволяє класифікувати інцидент як елемент гібридної атаки.

Дрони увійшли у води, контрольовані Ірландією, і згодом переключилися на моніторинг військового корабля LÉ William Butler Yeats. Рішення збивати апарати не ухвалювали, а можливостей для їхнього придушення у військових не було. Патрульний літак Повітряного корпусу Ірландії також не втручався. Спецзасоби поліції для перехоплення дронів виявилися недостатньо потужними для роботи на такій відстані.

Після інциденту у Дубліні зібрали високорівневу нараду за участі оборонних структур та посадовців, відповідальних за нацбезпеку. Візит Зеленського, однак, минув без непередбачуваних подій. Для відльоту використали спеціальну процедуру зменшення ризику у разі повторних дронових активностей.

В оборонних силах Ірландії відмовилися коментувати деталі, посилаючись на міркування оперативної безпеки. У поліції зазначили, що інциденти в територіальних водах належать до компетенції збройних сил.