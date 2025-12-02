Нідерландський парламент підтримав виділення Україні додаткових €2 млрд у 2026 році

Нідерландський парламент проголосував за надання Україні додаткових 2 млрд євро у 2026 році.
Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
За його словами, протягом останніх днів він перебував на постійному зв’язку з нідерландськими депутатами, які просували це рішення у парламенті.
«Спільними зусиллями, навіть незважаючи на певний спротив окремих посадовців, нам вдалося заручитися підтримкою більшості парламенту і отримати ці життєво необхідні 2 мільярди», — повідомив депутат.
- Нідерланди також нададуть ще 250 млн євро для закупівлі зброї для України за програмою PURL.
- Раніше повідомлялося, що Нідерланди оголосять про ще один пакет підтримки в розмірі 90 млн євро на дрони для України.
- Перед цим – у жовтні - міністр оборони Рубен Брекельманс оголосив про 200 млн євро на системи боротьби з безпілотниками.