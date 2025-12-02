Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСвіт

Нідерландський парламент підтримав виділення Україні додаткових €2 млрд у 2026 році

Був спротив окремих посадовців, повідомив нардеп Єгор Чернєв.

Нідерландський парламент підтримав виділення Україні додаткових €2 млрд у 2026 році
парламент Нідерландів
Фото: ukrinform.ua

Нідерландський парламент проголосував за надання Україні додаткових 2 млрд євро у 2026 році. 

Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, протягом останніх днів він перебував на постійному зв’язку з нідерландськими депутатами, які просували це рішення у парламенті.

«Спільними зусиллями, навіть незважаючи на певний спротив окремих посадовців, нам вдалося заручитися підтримкою більшості парламенту і отримати ці життєво необхідні 2 мільярди», — повідомив депутат.
