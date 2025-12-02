ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаСвіт

У Бельгії затримали колишню головну дипломатку ЄС Федеріку Могеріні, - ЗМІ

Очолюваний нею вищий навчальний заклад опинився в центрі шахрайського скандалу. 

У Бельгії затримали колишню головну дипломатку ЄС Федеріку Могеріні, - ЗМІ
Федеріка Могеріні
Фото: EPA/UPG

Бельгійська поліція провела обшуки в Коледжі Європи в Брюгге та в дипломатичній службі ЄС у Брюсселі в межах масштабного розслідування шахрайства. 

Про це повідомляється на сайті Європейської прокуратури (EPPO).

Зазначається, що трьох підозрюваних затримали після зняття з них юридичного імунітету. За даними бельгійського видання Le Soir, однією з них є колишня очільниця дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, нині - ректорка Коледжу Європи.

Цю інформацію також підтверджує L’Echo

За даними слідства, Європейська служба зовнішніх справ у 2021-2022 роках проводила тендер на реалізацію програми Дипломатичної академії ЄС – дев'ятимісячного навчального курсу для молодих дипломатів держав-членів. Тендер виграв Коледж Європи. 

Слідчі намагаються з’ясувати, "чи був Коледж Європи або його представники завчасно поінформовані про критерії відбору" в межах процедури тендеру. 

  • Могеріні була верховною представницею Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки у 2014-2019 роках. З вересня 2020 року вона - ректорка Коледжу Європи в Брюгге.
