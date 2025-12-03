У НАТО не бачать ознак готовності Росії до поступок і вважають, що вона після угоди захоче відновити проксі в Україні

У НАТО не бачать ознак бажання Росії піти на "значні поступки" в питанні завершення війни в Україні, заявив високопосадовець Альянсу 2 грудня, на тлі візиту американців до Москви на розмову з Владіміром Путіним. Спікер сказав, що в НАТО високо оцінили зусилля перемовників, спрямовані на спроби вийти з глухого кута, і визнали, що "багато що може змінитися за столом переговорів", передає CNN.

Однак він зазначив, що вони "досі не бачать ознак, що російська позиція змінилася чи що вони хочуть піти на значні поступки". Посадовець сказав, що Москва після досягнення мирної угоди з Україною "спробує відновити своїх проксі та втручатися в домашні політичні процеси".

НАТО вважає, що Росія зберігає територіальні претензії і все ще має на меті "максимально послабити українські військові спроможності, щоб прокласти шлях для подальшої агресії".

Відповідна заява високопосадовця НАТО пролунала в день візиту спецпредставника Стіва Віткоффа і радника-зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Розмова з росіянами тривала близько п'яти годин і очікувано сенсацією не завершилася: жодна зі сторін не повідомила про досягнення вагомого прогресу, що дозволив би покласти край розпочатій Росією війні.

Російське джерело NBC повідомило, що Москва відмовилася від компромісу щонайменше у трьох пунктах "мирного плану", зокрема питанні територій. У першому варіанті плану Росія мала отримати визнання Донецької, Луганської областей і Криму її територіями, а в Запорізькій та Херсонській за окупантами мали залишитися ті території, що вони встигли захопити. Україна відповіла, що ніколи не визнаватиме російську юрисдикцію над будь-якою своєю частиною.

За даними західних ЗМІ, в плані може йтися про те, що Крим і східні області частиною Росії визнає не Україна, а США та Європа.