Головна

Лікар, який особисто постачав зірці серіалу "Друзі" кетамін, проведе за ґратами два з половиною роки.

У США оголосили перший вирок у справі про смерть актора Меттью Перрі
Стихійний меморіал у Нью-Йорку в пам'ять про Метью Перрі
Фото: EPA/UPG

Суд у Каліфорнії визначив покарання для Сальвадора Пласенції - лікаря, який постачав голлівудському актору Меттью Перрі наркотичне заспокійливе кетамін і цим призвів до його смерті.

Як пише BBC, доктор проведе у федеральній в'язниці 30 місяців. За ґрати медик потрапив одразу із зали суду.

Пласенція особисто передавав Перрі кетамін, хоча знав про проблеми актора із залежністю та ризики для його здоров'я. 54-річна зірка серіалу "Друзі" помер внаслідок передозування. 

Під час засідання доктор висловив каяття щодо своїх дій та просив суд про пом'якшення вироку, оскількив виховує дворічну дитину. Родина Перрі хотіла для Пласенції суворішого покарання. 

У справі про фактично вбивство актора фігурують ще чотири обвинувачені. Їхню долю суд вирішить пізніше. 
﻿
