Нова Зеландія виділяє 15 млн доларів на ініціативу PURL

У Новій Зеландії вважають, що оборона України має значні наслідки для Індо-Тихоокеанського регіону.

Нова Зеландія виділяє 15 млн доларів на ініціативу PURL
Прапори України та Нової Зеландії, ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Нова Зеландія зробить внесок у розмірі 15 млн доларів на ініціативу PURL.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Нової Зеландії.

“Нова Зеландія солідарна з Україною, яка вступає в четверту зиму, захищаючись від російської агресії”, - запевнила міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз.

В свою чергу, міністр закордонних справ Вінстон Пітерс наголосив, що оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Європи, але й для Індо-Тихоокеанського регіону.

Зазначається, що внесок Нової Зеландії до PURL буде використано лише для закупівлі зброї або обладнання, що відповідає міжнародним зобов'язанням та внутрішній політиці країни.
﻿
