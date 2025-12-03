Італія поки що не робитиме внески в PURL (уточнено)

Рим зіткнувся з браком ресурсів та внутрішніми суперечками в коаліції.

Італія заявила, що не готова приєднуватися до програми НАТО щодо закупівлі американської зброї для України PURL, оскільки вважає це несвоєчасним на тлі переговорів про можливе перемир’я, пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ та віцепрем’єр Антоніо Таяні зробив відповідну заяву у Брюсселі, наголосивши, що у разі виходу на домовленості потреба у новому озброєнні "відпаде".

Це дуже чіткий сигнал про зміну підходу уряду Джорджі Мелоні, який зіткнувся з браком ресурсів та внутрішніми суперечками в коаліції. Попри запевнення Рима, що підтримка України буде продовжена, саме Італія вперше серед європейських столиць публічно натякнула на небажання надсилати додаткове озброєння під час переговорів про припинення вогню.

Раніше Рим після паузи демонстрував готовність долучитися до програми PURL, яку союзники запустили після скорочення американських постачань. Водночас переговори щодо миру поки не дали жодних результатів. На цьому тлі позиція Італії контрастує із заявами європейської оборонної промисловості, яка закликає зберігати темпи виробництва зброї, навіть якщо перемир’я стане реальним.

Водночас важливо, що Італія щойно схвалила пакет підтримки України поза програмою PURL, і цей пакет уже 12.