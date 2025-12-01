Зміст пакету допомоги не опублікований з міркувань безпеки.

Уряд Італії схвалив рішення щодо передачі Україні 12-го пакета військової допомоги.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Офіційний вісник Італії.

Указ про передачу допомоги підписаний міністром оборони Італії Гвідо Крозетто і погоджений міністрами закордонних справ та економіки. Він дозволяє "передачу урядовим органам України військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання".

Зазначається, що транспортні засоби, матеріали та обладнання "передаються отримувачу безкоштовно".

Перелік цього обладнання наводиться у секретному документі. Його зміст не опублікований з міркувань безпеки.