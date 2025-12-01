«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
​Італія схвалила передачу Україні 12-го пакета військової допомоги

Зміст пакету допомоги не опублікований з міркувань безпеки.

​Італія схвалила передачу Україні 12-го пакета військової допомоги
ЗРК Система SAMP/T
Фото: babel.ua

Уряд Італії схвалив рішення щодо передачі Україні 12-го пакета військової допомоги.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Офіційний вісник Італії.

Указ про передачу допомоги підписаний міністром оборони Італії Гвідо Крозетто і погоджений міністрами закордонних справ та економіки. Він дозволяє "передачу урядовим органам України військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання".

Зазначається, що транспортні засоби, матеріали та обладнання "передаються отримувачу безкоштовно".

Перелік цього обладнання наводиться у секретному документі. Його зміст не опублікований з міркувань безпеки.
