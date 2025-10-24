Італія готує 12-й пакет допомоги Україні з боєприпасами та ППО, - Bloomberg

Він може бути готовий до кінця року.

Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні, в якому основну увагу приділено боєприпасам та ракетам для систем протиповітряної оборони SAMP/T.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовників, пакет допомоги може бути готовий вже до кінця року, залежно від процедур у парламенті.

Уряд прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні уже передав Україні 11 пакетів допомоги загальною вартістю від 2,5 млрд до 3 млрд євро, також Україні передали дві батареї SAMP/T. Інші деталі пакетів не розголошують.

Італія також планує приєднається до ініціативи НАТО PURL, спрямованої на закупівлю американської зброї для України за рахунок європейських коштів. За словами джерел, сума внеску Італії ще не визначена.