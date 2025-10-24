У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні з боєприпасами та ППО, - Bloomberg

Він може бути готовий до кінця року. 

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні
Фото: EPA/UPG

Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні, в якому основну увагу приділено боєприпасам та ракетам для систем протиповітряної оборони SAMP/T.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела. 

За словами співрозмовників, пакет допомоги може бути готовий вже до кінця року, залежно від процедур у парламенті.

Уряд прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні уже передав Україні 11 пакетів допомоги  загальною вартістю від 2,5 млрд до 3 млрд євро, також Україні передали дві батареї SAMP/T. Інші деталі пакетів не розголошують.

Італія також планує приєднається до ініціативи НАТО PURL, спрямованої на закупівлю американської зброї для України за рахунок європейських коштів. За словами джерел, сума внеску Італії ще не визначена.
