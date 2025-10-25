Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
СЗРУ: РФ скорочує споживання молочної продукції через збільшення цін

З вересня 2024-го по серпень 2025-го продажі молочної продукції в магазинах знизилися на 2,8 %

СЗРУ: РФ скорочує споживання молочної продукції через збільшення цін
Фото: СЗРУ

Ціни на молочну продукцію в Росії продовжують зростати, провокуючи скорочення попиту. 

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

За перші сім місяців 2025 року вершкове масло здорожчало на 34 % у річному вимірі, сметана й молоко – на 22 %, сири – на 19 %. Вартість сирого молока, що використовується для виробництва готової продукції, зросла на 23,1 %.

Із вересня 2024-го по серпень 2025-го продажі молочної продукції в магазинах знизилися на 2,8 %. Темпи падіння прискорюються: у травні аналітики оцінювали спад лише в 1,2 %. 

Найбільше скоротилися покупки масла й маргарину – на 11,2 %, а також ультрапастеризованого молока – на 11,1 %. 

Продажі ряжанки, простокваші та плавленого сиру впали на 7,1 %. Споживачі дедалі частіше переходять на рослинні замінники.

Попри зниження обсягів у натуральному вираженні, виручка в грошах зросла на 6,7–24,6 % залежно від категорії, що вказує на стійкий інфляційний тиск.

Виробники та ритейл попереджають про додаткове зростання цін у разі ухвалення поправок до Податкового кодексу, що передбачають нове держмито за внесення даних у систему маркування. Нині компанії вже сплачують 60 копійок за код із ПДВ, що обходиться харчовій промисловості у 52 млрд рублів на рік.

Бізнес додатково витрачається на послуги операторів електронного документообігу, тарифи яких законом не регулюються. Запропонована владою норма про стягнення мита при кожному переході права власності створює ризик багаторазових платежів за одну й ту саму продукцію.

Середня рентабельність молочної галузі не перевищує 6 %. Витрати на коди маркування вже перевищують 15 млрд рублів на рік при чистому прибутку близько 90 млрд. Нові збори неминуче призведуть до подальшого зростання цін і зниження доступності молочної продукції для населення.
