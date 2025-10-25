Кетрін Конноллі перемогла на президентських виборах в Ірландії

Вона отримала понад 64,7% голосів. Посада президента у країні є переважно церемоніальною, реальна виконавча влада належить прем'єр-міністру.

Кетрін Конноллі, незалежна кандидатка лівих поглядів, здобула переконливу перемогу на президентських виборах в Ірландії, повідомляє DW.

Вона отримала понад 64,7% голосів, значно випередивши конкурентку від партії “Фіне Гел” Гізер Гамфріс, яка набрала 28,2%.

Третє місце посів представник партії “Фіанна Файл” Джим Гевін, який отримав близько 7% голосів, хоча раніше зняв свою кандидатуру через скандал із орендними виплатами. Партії Гевіна і Гамфріс нині входять до правлячої коаліції разом із “Зеленими”.

Перемога Конноллі, як зазначають аналітики, стала ударом по центристсько-правлячому уряду та свідченням зростаючого розчарування виборців у традиційних політичних силах.

68-річна депутатка Кетрін Конноллі з міста Голвей відома як одна з найпослідовніших представниць лівого крила ірландської політики. Її кампанія базувалася на гаслах «мир», «єдність» і «нейтралітет».

Конноллі виступає проти посилення військової співпраці ЄС після початку війни в Україні. Вона різко критикує політику США, Великої Британії та Франції щодо війни в Газі, а також порівнювала зростання оборонних витрат Німеччини з подіями 1930-х років.

Вона змінить на посаді президента Майкла Д. Гіґґінса, який обіймав цю переважно церемоніальну посаду з 2011 року.Явка виборців склала лише 46,3%, а приблизно кожен восьмий бюлетень було зіпсовано.

Праві активісти закликали виборців псувати бюлетені на знак протесту через відсутність консервативних кандидатів та невдоволення зростанням рівня імміграції й злочинності.

Серед потенційних кандидатів були боєць MMA Конор Макґрегор, музикант Боб Ґелдоф і танцівник Майкл Флетлі. Макґрегор відмовився від участі ще у вересні, після низки скандалів і судових позовів, пов’язаних із сексуальним насильством.

Конноллі стане третім президентом-жінкою в історії Ірландії. Її перемога, як очікують експерти, може посилити вплив лівих сил у країні, навіть попри символічний характер президентської посади.