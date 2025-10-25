Кетрін Конноллі перемогла на президентських виборах в Ірландії

Кетрін Конноллі, незалежна кандидатка лівих поглядів, здобула переконливу перемогу на президентських виборах в Ірландії, повідомляє DW.
Вона отримала понад 64,7% голосів, значно випередивши конкурентку від партії “Фіне Гел” Гізер Гамфріс, яка набрала 28,2%.
Третє місце посів представник партії “Фіанна Файл” Джим Гевін, який отримав близько 7% голосів, хоча раніше зняв свою кандидатуру через скандал із орендними виплатами. Партії Гевіна і Гамфріс нині входять до правлячої коаліції разом із “Зеленими”.
Перемога Конноллі, як зазначають аналітики, стала ударом по центристсько-правлячому уряду та свідченням зростаючого розчарування виборців у традиційних політичних силах.
68-річна депутатка Кетрін Конноллі з міста Голвей відома як одна з найпослідовніших представниць лівого крила ірландської політики. Її кампанія базувалася на гаслах «мир», «єдність» і «нейтралітет».
Конноллі виступає проти посилення військової співпраці ЄС після початку війни в Україні. Вона різко критикує політику США, Великої Британії та Франції щодо війни в Газі, а також порівнювала зростання оборонних витрат Німеччини з подіями 1930-х років.
Вона змінить на посаді президента Майкла Д. Гіґґінса, який обіймав цю переважно церемоніальну посаду з 2011 року.Явка виборців склала лише 46,3%, а приблизно кожен восьмий бюлетень було зіпсовано.
Праві активісти закликали виборців псувати бюлетені на знак протесту через відсутність консервативних кандидатів та невдоволення зростанням рівня імміграції й злочинності.
Серед потенційних кандидатів були боєць MMA Конор Макґрегор, музикант Боб Ґелдоф і танцівник Майкл Флетлі. Макґрегор відмовився від участі ще у вересні, після низки скандалів і судових позовів, пов’язаних із сексуальним насильством.
Конноллі стане третім президентом-жінкою в історії Ірландії. Її перемога, як очікують експерти, може посилити вплив лівих сил у країні, навіть попри символічний характер президентської посади.