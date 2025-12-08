Зеленський прокоментував появу невідомих дронів в Ірландії під час його візиту

Президент Володимир Зеленський прокоментував дрони, що літали довкола аеропорту в Ірландії, куди приземлився його літак. Дрони дійсно були, сказав він у відповідь на запитання LB 8 грудня.

Ірландія проводитиме слідство. На запитання про те, як це корелюється зі словами німецького канцлера Фрідріха Мерца про те, що президенту України треба бути обережним, він сказав:

"Максимально, як ми можемо бути обережним, напевно, все таки наш безпековий сектор має про це думати і цим займатись. Немає що більше додати, якось ми вже звикли в такому форматі і таких обставинах жити", – сказав він.