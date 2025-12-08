Росіяни атакували Україну ракетами
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зеленський прокоментував появу невідомих дронів в Ірландії під час його візиту

Ірландія проводитиме слідство. 

Зеленський прокоментував появу невідомих дронів в Ірландії під час його візиту
президент України Володимир Зеленський
Фото: rfi.fr

Президент Володимир Зеленський прокоментував дрони, що літали довкола аеропорту в Ірландії, куди приземлився його літак. Дрони дійсно були, сказав він у відповідь на запитання LB 8 грудня.

Ірландія проводитиме слідство. На запитання про те, як це корелюється зі словами німецького канцлера Фрідріха Мерца про те, що президенту України треба бути обережним, він сказав:

"Максимально, як ми можемо бути обережним, напевно, все таки наш безпековий сектор має про це думати і цим займатись. Немає що більше додати, якось ми вже звикли в такому форматі і таких обставинах жити", – сказав він. 

  • Чотири невідомі дрони військового типу порушили заборону на польоти над Дубліном та наблизилися до маршруту посадки літака президента України Володимира Зеленського,
  • Літак Зеленського приземлився трохи раніше запланованого часу, і саме це убезпечило його від потенційної небезпеки: дрони досягли точки, де борт мав пролетіти, буквально тієї миті, коли він уже був на землі.
