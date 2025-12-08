ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Росіяни атакували Україну ракетами
В гарантіях безпеки ключове питання – на що будуть готові партнери в разі нового нападу, поки президент відповіді не має

Зеленський наголосив, що за американські гарантії повинен голосувати Конгрес. 

В гарантіях безпеки ключове питання – на що будуть готові партнери в разі нового нападу, поки президент відповіді не має
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський вважає, що найсильніші гарантії безпеки, на які може розраховувати України, це гарантії від США і "коаліції охочих". Але це має бути не "Будапештський меморандум" і порожні обіцянки.

Американські гарантії мають бути схвалені Конгресом. Саме про це зараз говорять, поки що американці ставляться до такого руху позитивно, розповів президент, відповідаючи на запитання журналістів 8 грудня. 

"І європейські гарантії – в принципі вони вже готові. Зміст цього ви бачили, головне, що підкреслюю: на що партнери будуть готові в разі повторної агресії Росії. На це поки що відповіді я не отримав", – сказав він. 

Президент додав, що партнери України поділяють думку України, що треба ухвалити рішення, щоб заморожені активи Росії працювали на Україну: для її відновлення або для її озброєння, якщо війна не закінчиться", – повідомив президент.

"Ми розраховуємо на ці гроші. Я не знаю, чи це буде репараційний кредит або це буде альтернатива – залежить від єдності Європи і від деяких переконань деяких скептиків, які залишились", – сказав він.
