Президент Володимир Зеленський вважає, що найсильніші гарантії безпеки, на які може розраховувати України, це гарантії від США і "коаліції охочих". Але це має бути не "Будапештський меморандум" і порожні обіцянки.

Американські гарантії мають бути схвалені Конгресом. Саме про це зараз говорять, поки що американці ставляться до такого руху позитивно, розповів президент, відповідаючи на запитання журналістів 8 грудня.

"І європейські гарантії – в принципі вони вже готові. Зміст цього ви бачили, головне, що підкреслюю: на що партнери будуть готові в разі повторної агресії Росії. На це поки що відповіді я не отримав", – сказав він.

Президент додав, що партнери України поділяють думку України, що треба ухвалити рішення, щоб заморожені активи Росії працювали на Україну: для її відновлення або для її озброєння, якщо війна не закінчиться", – повідомив президент.

"Ми розраховуємо на ці гроші. Я не знаю, чи це буде репараційний кредит або це буде альтернатива – залежить від єдності Європи і від деяких переконань деяких скептиків, які залишились", – сказав він.