Зеленський: мирний план США скоротили з 28 до 20 пунктів, консенсусу про територій нема

Відверто непроукраїнські пункти прибрали.

Зеленський: мирний план США скоротили з 28 до 20 пунктів, консенсусу про територій нема
Фото: EPA/UPG

Перша і друга версія мирних планів, які США передали Україні, відрізняються, але мають спільну базу. Про це президент Володимир Зеленський сказав у відповідь на запитання журналістів 8 грудня.

У першому пункті було 28 пунктів, після женевської зустрічі стало 20. Відверто непроукраїнські пункти прибрали.

Пункти доопрацьовували на зустрічах США і України, а потім американські представники повезли їх до Москви. На наступних після переговорах з Україною Штати передали відповідні документи. Україна опрацьовуватиме їх з європейськими партнерами і завтра увечері відправить їх на огляд США, як і пропозиції про гарантії безпеки. 

“Настрій американців за те, щоб знаходити компроміси. Є складні питання, зокрема що стосується територій – там компроміс поки що не знайдено. Що стосується відновлення, це стосується грошей, і тут ми не можемо не брати до уваги європейський погляд”, – сказав він.

Саме тому є важливим залучення Європи до переговорів. Також важливим є питання гарантій безпеки. Головна відповідь на питання гарантій безпеки: а якщо після війни Росія знову почне агресію, то на що будуть готові партнери? На що може розраховувати України? Це повинно бути основою гарантій безпеки. З цим згоден генсек Марко Рютте.

Зеленський додав, що разом з партнерами працюють над планом, після чого його відправлять американцям. План містить і пункти про повернення всіх викрадених дітей та обмін усіх полонених. 
