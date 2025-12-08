У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСвіт

Гуманітарне фінансування ООН скоротилося до 10-річного мінімуму, - Reuters

Цього року організація отримала лише 12 мільярдів доларів.

Гуманітарне фінансування ООН скоротилося до 10-річного мінімуму, - Reuters
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорку
Фото: Bauhaus

Гуманітарне фінансування Організації Об'єднаних націй скоротилося до рекордно низького рівня за останні 10 років. Цього року, за даними за листопад, організація отримала лише 12 мільярдів доларів.

Про це повідомило агентство Reuters.

Наступного року ООН просила виділити 23 мільярди доларів – удвічі менше, ніж організація хотіла залучити на 2025 рік. Це означає, що десятки мільйонів людей, які потребують екстреної допомоги, залишаться без неї.

Як зазначає Reuters, скорочення фінансування посилює інші проблеми, з якими стикаються гуманітарні організації, включаючи ризики безпеки персоналу в зонах конфліктів.

"Ми перевантажені, недофінансовані і зазнаємо атак. І ми відправляємо швидку допомогу до місця пожежі. Від вашого імені. Але тепер нас ще й просять гасити пожежу. А в баку недостатньо води. І по нас стріляють", – заявив координатор надзвичайної допомоги ООН Том Флетчер.

Міжнародна організація з міграції також скорочує фінансування – наступного року вона запросила вдвічі менше коштів, ніж на 2025 рік.  

Reuters зазначає, що гуманітарні установи ООН здебільшого залежать від добровільних пожертв західних донорів, причому найбільшим донором зазвичай є Сполучені Штати.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies