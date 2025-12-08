Цього року організація отримала лише 12 мільярдів доларів.

Гуманітарне фінансування Організації Об'єднаних націй скоротилося до рекордно низького рівня за останні 10 років. Цього року, за даними за листопад, організація отримала лише 12 мільярдів доларів.

Про це повідомило агентство Reuters.

Наступного року ООН просила виділити 23 мільярди доларів – удвічі менше, ніж організація хотіла залучити на 2025 рік. Це означає, що десятки мільйонів людей, які потребують екстреної допомоги, залишаться без неї.

Як зазначає Reuters, скорочення фінансування посилює інші проблеми, з якими стикаються гуманітарні організації, включаючи ризики безпеки персоналу в зонах конфліктів.

"Ми перевантажені, недофінансовані і зазнаємо атак. І ми відправляємо швидку допомогу до місця пожежі. Від вашого імені. Але тепер нас ще й просять гасити пожежу. А в баку недостатньо води. І по нас стріляють", – заявив координатор надзвичайної допомоги ООН Том Флетчер.

Міжнародна організація з міграції також скорочує фінансування – наступного року вона запросила вдвічі менше коштів, ніж на 2025 рік.

Reuters зазначає, що гуманітарні установи ООН здебільшого залежать від добровільних пожертв західних донорів, причому найбільшим донором зазвичай є Сполучені Штати.