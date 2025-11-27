Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСвіт

Директор МАГАТЕ може стати генеральним секретарем ООН

Україна може мати претензії щодо дотримання посадовцем принципів справедливості та засудження агресора.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Аргентина офіційно висуватиме кандидатуру голови Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаеля Гроссі на посаду генерального секретаря ООН, коли спливе термін повноважень Антоніу Гутерреша.

У заяві міністерства закордонних справ республіки йдеться про "унікальний досвід роботи Гроссі в умовах міжнародних конфліктів та криз як ефективного посередника".

Україна, ймовірно, не погодиться з тим, що керівник МАГАТЕ відповідає критеріям справедливості. Гроссі за час окупації росіянами Запорізької АЕС неодноразово публічно відмовлявся критикувати агресора, уникав прямого звинувачення росіян в діях, які могли завершитися ядерною аварією, та навіть визнав в одному з інтерв'ю, що не буде називати речі своїми іменами, щоб не втратити можливість моніторити стан ЗАЕС. 

Чинний генсек ООН Антоніу Гутерреш перебуватиме на своїй посаді ще до 2027 року.  
