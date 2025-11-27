Україна може мати претензії щодо дотримання посадовцем принципів справедливості та засудження агресора.

Аргентина офіційно висуватиме кандидатуру голови Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаеля Гроссі на посаду генерального секретаря ООН, коли спливе термін повноважень Антоніу Гутерреша.

У заяві міністерства закордонних справ республіки йдеться про "унікальний досвід роботи Гроссі в умовах міжнародних конфліктів та криз як ефективного посередника".

Україна, ймовірно, не погодиться з тим, що керівник МАГАТЕ відповідає критеріям справедливості. Гроссі за час окупації росіянами Запорізької АЕС неодноразово публічно відмовлявся критикувати агресора, уникав прямого звинувачення росіян в діях, які могли завершитися ядерною аварією, та навіть визнав в одному з інтерв'ю, що не буде називати речі своїми іменами, щоб не втратити можливість моніторити стан ЗАЕС.

Чинний генсек ООН Антоніу Гутерреш перебуватиме на своїй посаді ще до 2027 року.