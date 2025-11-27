Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСвіт

Експосол США в ОБСЄ Ґілмор вважає початковий мирний план неприйнятним для України

Мета такого плану — посилити тиск на Київ і внести розкол між США, Європою та Україною, вважає колишній дипломат.

Експосол США в ОБСЄ Ґілмор вважає початковий мирний план неприйнятним для України
Колишній посол США в ОБСЄ та ексгубернатор Вірджинії Джим Ґілмор
Фото: скриншот відео

Колишній посол США в ОБСЄ та ексгубернатор Вірджинії Джим Ґілмор заявив, що запропонований «початковий мирний план» щодо України є неприйнятним і становить загрозу як для Європи, так і для глобальної безпеки, передає Independence Avenue Media.

Ґілмор наголосив, що документ, який у перші дні подали як нібито американську ініціативу, насправді має російське походження, а його умови фактично передбачають «капітуляцію України». Він підкреслив, що мета такого плану — посилити тиск на Київ і внести розкол між США, Європою та Україною.

«Оригінальні 28 пунктів є абсолютно неприйнятними для українців. Вони мали би бути неприйнятними і для США, і для європейців, і я думаю, що так і є», — зазначив ексдипломат.

За словами Ґілмора, успішний мир можливий лише за умови, що Росія погодиться відмовитися від своїх ключових вимог, «а на сьогодні вона лише підтвердила, що хоче всього навпаки». Він підкреслив, що Москва прагне легітимізувати окупацію українських територій, а не завершити війну.

Ґілмор нагадав, що, на його думку, довгострокова мета Кремля — не тільки знищення України, а й відновлення російської сфери впливу. Європейські держави це усвідомлюють, на що вказують збільшення оборонних бюджетів та вступ Фінляндії і Швеції до НАТО.

«Європейці прекрасно розуміють небезпеку, у якій перебувають через агресивну російську державу», — сказав колишній дипомат.

Ґілмор різко розкритикував вимоги, які містилися в оприлюдненій версії плану — від заборони Україні вступати до НАТО до проведення дострокових виборів.

Він також зазначив, що запропоноване передання Україні «правового статусу» територій, які Росія не контролює, є абсурдною та суперечить міжнародному праву.

«Якщо територіальні завоювання Росії будуть легітимізовані, це зруйнує принципи міжнародної системи. Суверенітет не можна віддавати за жодних умов», — підкреслив Ґілмор.

Колишній дипломат заявив, що не очікує швидкого прориву у переговорах, адже запропонований варіант «є абсолютно неприйнятним» і не створює передумов для тривалого миру.

Він наголосив: поки Москва не відмовиться від своїх цілей і не припинить агресію, домовленості не матимуть стійкої основи.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies