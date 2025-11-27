Експосол США в ОБСЄ Ґілмор вважає початковий мирний план неприйнятним для України

Мета такого плану — посилити тиск на Київ і внести розкол між США, Європою та Україною, вважає колишній дипломат.

Колишній посол США в ОБСЄ та ексгубернатор Вірджинії Джим Ґілмор заявив, що запропонований «початковий мирний план» щодо України є неприйнятним і становить загрозу як для Європи, так і для глобальної безпеки, передає Independence Avenue Media.

Ґілмор наголосив, що документ, який у перші дні подали як нібито американську ініціативу, насправді має російське походження, а його умови фактично передбачають «капітуляцію України». Він підкреслив, що мета такого плану — посилити тиск на Київ і внести розкол між США, Європою та Україною.

«Оригінальні 28 пунктів є абсолютно неприйнятними для українців. Вони мали би бути неприйнятними і для США, і для європейців, і я думаю, що так і є», — зазначив ексдипломат.

За словами Ґілмора, успішний мир можливий лише за умови, що Росія погодиться відмовитися від своїх ключових вимог, «а на сьогодні вона лише підтвердила, що хоче всього навпаки». Він підкреслив, що Москва прагне легітимізувати окупацію українських територій, а не завершити війну.

Ґілмор нагадав, що, на його думку, довгострокова мета Кремля — не тільки знищення України, а й відновлення російської сфери впливу. Європейські держави це усвідомлюють, на що вказують збільшення оборонних бюджетів та вступ Фінляндії і Швеції до НАТО.

«Європейці прекрасно розуміють небезпеку, у якій перебувають через агресивну російську державу», — сказав колишній дипомат.

Ґілмор різко розкритикував вимоги, які містилися в оприлюдненій версії плану — від заборони Україні вступати до НАТО до проведення дострокових виборів.

Він також зазначив, що запропоноване передання Україні «правового статусу» територій, які Росія не контролює, є абсурдною та суперечить міжнародному праву.

«Якщо територіальні завоювання Росії будуть легітимізовані, це зруйнує принципи міжнародної системи. Суверенітет не можна віддавати за жодних умов», — підкреслив Ґілмор.

Колишній дипломат заявив, що не очікує швидкого прориву у переговорах, адже запропонований варіант «є абсолютно неприйнятним» і не створює передумов для тривалого миру.

Він наголосив: поки Москва не відмовиться від своїх цілей і не припинить агресію, домовленості не матимуть стійкої основи.