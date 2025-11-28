Сибіга: Росію не обрали до Ради Міжнародної морської організації

Голосування підтверджує, що міжнародна спільнота не терпить незаконної поведінки на морі.

Росію на обрали членом Ради Міжнародної морської організації. Голосування підтвердило, що міжнародна спільнота не терпить незаконної поведінки РФ на морі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це чергова поразка Російської Федерації на виборах до керівних органів міжнародних організацій – після невдач в ЮНЕСКО та ОЗХЗ, що є очевидним продовженням її зростаючої міжнародної ізоляції. Росія є терористичною державою, яка систематично порушує міжнародне право, атакує цивільні судна, руйнує портову інфраструктуру та експлуатує тіньовий флот, грубо порушуючи стандарти безпеки. Тому логічно, що Москва не може бути членом виконавчого органу Міжнародної морської організації", – ідеться у повідомленні.

Глава зовнішньополітичного відомства підкреслив, що голосування демонструє – міжнародна спільнота не терпить незаконної поведінки на морі й підтверджує, що міжнародне право має перевагу.

Україна висловила глибоку вдячність усім партнерам, чиї злагоджені дії сприяли цьому важливому рішенню: "Росія не заслуговує на місце в керівних органах міжнародних організацій. Україна продовжуватиме працювати над тим, щоб норми і принципи міжнародного права повністю дотримувалися і підтримувалися", – додає Сибіга.