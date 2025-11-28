Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСвіт

Сибіга: Росію не обрали до Ради Міжнародної морської організації

Голосування підтверджує, що міжнародна спільнота не терпить незаконної поведінки на морі.

Сибіга: Росію не обрали до Ради Міжнародної морської організації
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Росію на обрали членом Ради Міжнародної морської організації. Голосування підтвердило, що міжнародна спільнота не терпить незаконної поведінки РФ на морі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це чергова поразка Російської Федерації на виборах до керівних органів міжнародних організацій – після невдач в ЮНЕСКО та ОЗХЗ, що є очевидним продовженням її зростаючої міжнародної ізоляції. Росія є терористичною державою, яка систематично порушує міжнародне право, атакує цивільні судна, руйнує портову інфраструктуру та експлуатує тіньовий флот, грубо порушуючи стандарти безпеки. Тому логічно, що Москва не може бути членом виконавчого органу Міжнародної морської організації", – ідеться у повідомленні.

Глава зовнішньополітичного відомства підкреслив, що голосування демонструє – міжнародна спільнота не терпить незаконної поведінки на морі й підтверджує, що міжнародне право має перевагу.

Україна висловила глибоку вдячність усім партнерам, чиї злагоджені дії сприяли цьому важливому рішенню: "Росія не заслуговує на місце в керівних органах міжнародних організацій. Україна продовжуватиме працювати над тим, щоб норми і принципи міжнародного права повністю дотримувалися і підтримувалися", – додає Сибіга.

  • Міжнародна морська організація — це спеціалізована установа ООН, діяльність якої спрямована на забезпечення безпеки мореплавства, захист довкілля від забруднення суднами та встановлення міжнародних стандартів судноплавства. Україна є членом IMO з 1994 року.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies