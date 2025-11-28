The Telegraph: США готові визнати окуповані землі частиною Росії, щоб забезпечити укладання угоди про мир

США готові визнати контроль Росії над Кримом і іншими окупованими територіями України, аби забезпечити угоду про припинення війни. Про це повідомляє The Telegraph.

За даними британського медіа, з такою пропозицією до Москви Дональд Трамп відправив спецпредставника Стіва Віткоффа і свого радника-зятя Джареда Кушнера. Попри супротив Європи визнанню російської юрисдикції на окупованих землях, США можуть на це піти.

"Стає все більш очевидним, що американцям байдуже на позицію Європи", – прокоментував один зі співрозмовників журналістів.

Владімір Путін прямо називає визнання окупованих територій частиною Росії однією з ключових вимог.

За даними журналістів, йдеться про визнання Сполученими Штатами, тобто на світовому рівні. Київ не змушуватимуть визнавати його окуповані території частиною Росії.

Українські пермовники на чолі з головою Офісу президента Андріє Єрмаком, як очікується, наприкінці цього тижня продовжать переговори з американською адміністрацією. Вони зустрінуться у Флориді, де розташовано курорт Дональда Трампа.

Єрмак перед другим раундом перемовин заявив, що президент Володимир Зеленський не погодиться на визнання будь-якої української території частиною Росії.

Мирна пропозиція від США

Минулого тижня до України з візитом прибули американські генерали. В цей же час західна преса почала публікувати інформацію про те, що Штати передають Україні "мирний план", погодитися на який українці мають до Дня подяки – 27 листопада. План складається з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам. Зокрема, є вимога скоротити армію до 600 000, відмовитися від вступу до НАТО (і закріпити це в Конституції і Статуті Альянсу), де-факто віддати Росії Донецьку, Луганську області і Крим, визнати російськими ті території Запорізької і Херсонської областей, які встигли окупувати.

21 листопада український президент записав відеозвернення і повідомив про ризик втрати ключового союзника – США. Він сказав, що українські переговорники намагатимуться відстояти інтереси держави.

22 листопада сформували українську делегацію для переговорів зі США в Швейцарії. Очолив її Андрій Єрмак. 23 листопада українська делегація розпочала роботу в Женеві і зустрічалася з американцями. США представляли Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер.

Україну представляли, крім Єрмака, Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, керівники розвідок, представники РНБО, СБУ, Генштабу і ОП.

Під час перемовин українська сторона кілька разів виходила з комунікацією, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.

Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.

Член перемовної делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахована.

За даними CNN, між українським і американським баченням є три відмінності.

Паралельно з роботою зі США Україна проводила консультації з лідерами Європи: президент вів обговорення у телефонному режимі. Зокрема, з лідерами Німеччини та Фінляндії.

Зараз Дональд Трамп скасував дедлайн до Дня подяки.

27 листопада Андрій Єрмак повідомив, що перемовини української і американської груп продовжаться наприкінці тижня.



