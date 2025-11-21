Зараз на Україну чинять великий тиск і є ризик втратити провідного партнера.

Про це у зверненні 21 листопада заявив Володимир Зеленський.

«Зараз один з найважчий моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь. Хоча насправді я її дав 20 травня 2019 року, коли присягаючи на вірність Україні...»,- заявив глава держави.

Президент наголосив, що «я ніколи її не зраджу, національний український інтерес має бути врахований».

«Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером», - запевнив Зеленський і додав, що буде наводити аргументи, пропонувати альтернативи, але «точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії».

Зеленський також закликав українців і політиків «припинити срач», а також «політичні ігрища». Він нагадав, що на початку війн до нього прибували «ходаки», які «передавали мені різні плани, пункти, ультиматуми були щодо завершення війни».

«Чим це закінчилося – відомо. Чимало із цих ходаків стали частиною обмінного фонду й відправилися разом зі своїми пропозиціями та пунктами «дамой, в радную гавань», - додав президент.