Зеленський: зараз один із найважчих моментів в історії, є ризик втрати ключового партнера

Президент заявив про великий тиск на Україну.

Зеленський: зараз один із найважчих моментів в історії, є ризик втрати ключового партнера
президент України Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Зараз на Україну чинять великий тиск і є ризик втратити провідного партнера.

Про це у зверненні 21 листопада заявив Володимир Зеленський.

«Зараз один з найважчий моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь. Хоча насправді я її дав 20 травня 2019 року, коли присягаючи на вірність Україні...»,- заявив глава держави.

Президент наголосив, що «я ніколи її не зраджу, національний український інтерес має бути врахований». 

«Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером», - запевнив Зеленський і додав, що буде наводити аргументи, пропонувати альтернативи, але «точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії».

Зеленський також закликав українців і політиків «припинити срач», а також «політичні ігрища». Він нагадав, що на початку війн до нього прибували «ходаки», які «передавали мені різні плани, пункти, ультиматуми були щодо завершення війни». 

«Чим це закінчилося – відомо. Чимало із цих ходаків стали частиною обмінного фонду й відправилися разом зі своїми пропозиціями та пунктами «дамой, в радную гавань», - додав президент.

  • Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.
  • 21 листопада провели телефонну розмову німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників. Лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння. За даними Sky News, Зеленський може обговорити з Дональдом Трампом план миру наступного тижня.
  • Тим часом США погрожують припинити розвідувальні та озброєні постачання, щоб змусити Україну укласти мирну угоду, пише Reuters із посиланням на джерела. Вашингтон хоче, аби Київ підписав рамкову угоду до наступного четверга.
﻿
