Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку доби на фронті вже пройшло 112 боїв

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. 

Від початку доби на фронті вже пройшло 112 боїв
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Сьогодні, 22 листопада, станом на 16:00 на фронті пройшли 112 боїв. Найбільше зіткнень відбулося на Покровському напрямку фронту.

Про це інформує Генштаб

"Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян", – йдеться у повідомленні. 

Протягом доби противник із території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Бобилівка, Кучерівка, Шалигіне, Малушине, Біла Береза, Кореньок, Уцькове Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одинадцять атак загарбників, три боєзіткнення тривають. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіаційні бомби та здійснив 62 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили одну ворожу атаку, ще одне бойове зіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили чотири ворожі атаки в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська. Дотепер тривають ще два бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку відбулося два бойові зіткнення поблизу населеного пункту Новоселівка.

На Слов’янському напрямку росіяни сім разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки та Дронівки. Сили оборони зупинили шість атак противника, одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку наразі триває одне бойове зіткнення у напрямку населеного пункту Костянтинівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники дев’ять разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Щербинівка, Яблунівка та у напрямку населеного пункту Миколайпілля. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку 21 раз протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне та Філія. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку агресор 13 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Соснівка, Вербове, Привільне, Березове, Степове, Красногірське та Злагода. Наразі Сили оборони ведуть бої у двох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили тринадцять атак окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Червоне, Малинівка, Високе. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер. Авіаційного удару зазнала Варварівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили ворога, який намагався просунутися вперед на позиції наших підрозділів у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, проте Сили оборони успішно зупинили ворожі спроби.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies