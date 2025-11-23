Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Зеленський: упродовж тижня РФ запустила по Україні понад тисячу БпЛА та більше 60 ракет

Також окупанти скинули майже 1000 керованих авіаційних бомб по українських містах.

Зеленський: упродовж тижня РФ запустила по Україні понад тисячу БпЛА та більше 60 ракет
наслідки атаки РФ у Тернополі
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Росія упродовж цього тижня атакувала Україну понад 1050 безпілотниками, майже 1000 КАБами та запустили більше 60 ракет різних типів. 

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Вчора ввечері завершилися пошуково-рятувальні роботи в Тернополі, на місці влучання ракети у житловий будинок. Чотири доби безперервно працювали рятувальники. Внаслідок цього російського злочину загинуло 33 людини, серед них шість дітей. Мої співчуття рідним та близьким. 

На жаль, шестеро досі вважаються безвісти зниклими. Я дякую всім службам, які були залучені до ліквідації наслідків цього удару та працювали заради порятунку наших людей," –ідеться у повідомленні.

Наразі тривають аварійні роботи у Дніпрі, на місці влучання російського дрона біля багатоповерхівки. 

"14 людей постраждали від удару, серед них дитина. Дякую всім нашим службам, які оперативно спрацювали над ліквідацією пожежі й допомагають на місці. У Нікополі росіяни вдарили FPV-дроном, внаслідок чого травмували двох дітей та жінку. Знову вночі були удари по житловій та цивільній інфраструктурі, по енергетиці в різних регіонах нашої країни", – додає Президент.

Протягом усього тижня російські атаки не стихали: РФ запустила по Україні понад 1050 ударних дронів, майже 1000 керованих авіаційних бомб та більше 60 ракет різних типів.

"Вже сьогодні наші радники працюватимуть у Швейцарії з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії. Але паралельно з дипломатичним треком маємо робити все, щоб посилити наш захист від таких підлих російських ударів. Дуже важливо прискорювати реалізацію всіх наших домовленостей з партнерами щодо систем та ракет до ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя. Дякую кожному, хто працює для миру", – наголошує глава держави.
