Росія упродовж цього тижня атакувала Україну понад 1050 безпілотниками, майже 1000 КАБами та запустили більше 60 ракет різних типів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Вчора ввечері завершилися пошуково-рятувальні роботи в Тернополі, на місці влучання ракети у житловий будинок. Чотири доби безперервно працювали рятувальники. Внаслідок цього російського злочину загинуло 33 людини, серед них шість дітей. Мої співчуття рідним та близьким.

На жаль, шестеро досі вважаються безвісти зниклими. Я дякую всім службам, які були залучені до ліквідації наслідків цього удару та працювали заради порятунку наших людей," –ідеться у повідомленні.

Наразі тривають аварійні роботи у Дніпрі, на місці влучання російського дрона біля багатоповерхівки.

"14 людей постраждали від удару, серед них дитина. Дякую всім нашим службам, які оперативно спрацювали над ліквідацією пожежі й допомагають на місці. У Нікополі росіяни вдарили FPV-дроном, внаслідок чого травмували двох дітей та жінку. Знову вночі були удари по житловій та цивільній інфраструктурі, по енергетиці в різних регіонах нашої країни", – додає Президент.

Протягом усього тижня російські атаки не стихали: РФ запустила по Україні понад 1050 ударних дронів, майже 1000 керованих авіаційних бомб та більше 60 ракет різних типів.

"Вже сьогодні наші радники працюватимуть у Швейцарії з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії. Але паралельно з дипломатичним треком маємо робити все, щоб посилити наш захист від таких підлих російських ударів. Дуже важливо прискорювати реалізацію всіх наших домовленостей з партнерами щодо систем та ракет до ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя. Дякую кожному, хто працює для миру", – наголошує глава держави.