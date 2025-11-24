Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
У Чернігівській області ворог знищив непрацюючу пожежну частину і атакував приватні оселі (доповнено)

Двоє людей отримали поранення внаслідок атаки. 

У Чернігівській області ворог знищив непрацюючу пожежну частину і атакував приватні оселі (доповнено)
Фото: ДСНС України в Telegram

У ніч на 24 листопада армія Росії атакувала дронами прикордоння Чернігівської області. Під ударом перебувало Жадове Семенівської громади Новгород-Сіверського району. Про це повідомили в ДСНС.

Влучання зафіксовано в неексплуатовану будівлю місцевої пожежної команди, а також у житловий будинок та господарчу споруду. За попередніми даними, внаслідок цього удару загиблих і поранених немає.

“Унаслідок ударів виникла пожежа, яку підрозділи ДСНС ліквідували”, – йдеться у повідомленні. 

Водночас, за даними голови МВА Дмитра Брижинського, є потерпілі в Чернігівському районі. Двоє людей отримали опіки. 

Наслідки атаки по Чернігівській області 24 листопада

Теми:
