Очільниця пресслужби президента США Дональда Трампа Керолайн Лівітті в інтерв'ю американському телебаченню заявила, що Сполучені Штати не можуть нескінченно надсилати Україні озброєння.

За словами Лівітт, республіканець у Білому домі "припинив фінансування війни", але через механізми НАТО Вашингтон продовжує продавати Україні значний обсяг зброї.

Трамп хоче, щоб війна скоріше закінчилася - не лише через обмеженість запасів. Головна мета, як стверджує прессекретарка, - це припинення вбивств.

Президент "вклав величезну кількість часу та енергії" у пошук шляхів для миру, тому "заслуговує на вдячність". Його розчарування повільністю процесу урегулювання нібито "відображає настрої суспільства" - хоча лише 16% його прихильників вважають, що заради миру можна піти на все включно з втратою українських територій.