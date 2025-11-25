З родиною виїхали двоє котів та двоє собак.

Поліцейські евакуювали з Костянтинівки родину з підлітком

З Костянтинівки Донецької області співробітники поліції евакуювали родину з 15-річним підлітком.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Родина мешкала у приватному секторі й вважала свій район відносно безпечним. Однак останнім часом ця частина міста опинилася під щільними ворожими атаками, тож люди вирішили евакуюватися та звернулися по допомогу до поліції”, - розповіли в поліції.

Раніше у цьому районі поранення отримав знайомий родини, а його батько загинув.

В евакуацію із собою сім’я забрала двох собак і двох котів. Наразі всі евакуйовані у безпеці.