Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліцейські евакуювали з Костянтинівки родину з підлітком

З родиною виїхали двоє котів та двоє собак.

Поліцейські евакуювали з Костянтинівки родину з підлітком
Поліцейські евакуювали з Костянтинівки родину з підлітком
Фото: Поліція Донеччини

З Костянтинівки Донецької області співробітники поліції евакуювали родину з 15-річним підлітком.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Родина мешкала у приватному секторі й вважала свій район відносно безпечним. Однак останнім часом ця частина міста опинилася під щільними ворожими атаками, тож люди вирішили евакуюватися та звернулися по допомогу до поліції”, - розповіли в поліції.

Раніше у цьому районі поранення отримав знайомий родини, а його батько загинув.

В евакуацію із собою сім’я забрала двох собак і двох котів. Наразі всі евакуйовані у безпеці.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies