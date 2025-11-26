Також знищено склад з російськими боєприпасами.

Безпілотники Сил спецоперацій ЗСУ знищили у Покровську місце зосередження російських військових, які готувалися до просування, а також склад боєприпасів ворога.

Про це Сили спецоперацій ЗСУ повідомили у Телеграмі.

"У ніч на 26 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішне вогневе ураження по ворожих цілях у Донецькій області", – ідеться в повідомленні.

Бійці ССО дронами знищили місце зосередження особового складу ворога: "БПЛА типу баражуючий боєприпас поцілили в багатоповерхівку, де осідали російські військові для подальшого перегрупування і спроби просування".

Також у селищі Кам’янка Покровського району знищено російський склад боєприпасів бригадного рівня.

"Сили спеціальних операцій ЗСУ висадили у повітря бойові засоби 137-ї окремої стрілецької мотострілецької бригади", – додають військові.