Ситуація в Покровську: росіяни намагаються просуватися у північну частину, в центрі тривають бої

Сили оборони продовжують стримувати росіян у Покровську від подальшого просування. Тривають бої по всій лінії залізничної колії.
Українські військові, зокрема з окремої штурмової бригади СКАЛА, у взаємодії з іншими підрозділами проводять південніше від залізниці рейди для влаштування засідок та знищення ворога. Про це повідомили в 7 корпусі швидкого реагування Десатно-штурмових військ.
“Продовжуються боєзіткнення у центральній частині Покровська”, – йдеться в повідомленні.
По ворожих цілях у місті працюють пілоти FPV. Вони знищують особовий склад і техніку, яку росіяни після переміщення в Покровськ маскують у забудовах.
“Ворог намагається продовжувати просування у північну частину міста. Ціною власних життів росіяни пробують накопичуватися, а також готувати підґрунтя до подальшого наступу, зокрема налагоджувати супутниковий звʼязок. Наші військові фіксують це та перешкоджають таким діям”, – додали захисники.
- Покровськ був однією з основних цілей росіян ще після провалу їхньої наступальної операції в Харківській області. Тривалий час оборонцям вдавалося утримувати місто без ворожої присутності. В жовтні цього року в Генштабі повідомили про "стабілізаційні заходи" в межах міста, що фактично означало проникнення росіян до Покровська.
- Відтоді захисники надзвичайними зусиллями утримують там позиції і не дають окупувати місто повністю.