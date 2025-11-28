Після удару РФ госпіталізовано жителя Білозерки на Херсонщині

До лікарні звернувся житель Білозерки Херсонської області, який напередодні ввечері потрапив під удар російської РСЗВ.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Один зі снарядів влучив у подвірʼя будинку, в якому перебував 38-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та струс головного мозку.
Постраждалого шпиталізували.
- Упродовж доби на Херсонщині через російську агресію 13 людей дістали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, магазин, планетарій, приватні гараж та автомобілі.