Після удару РФ госпіталізовано жителя Білозерки на Херсонщині

Один зі снарядів влучив у подвірʼя будинку, в якому перебував 38-річний чоловік.

До лікарні звернувся житель Білозерки Херсонської області, який напередодні ввечері потрапив під удар російської РСЗВ.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Один зі снарядів влучив у подвірʼя будинку, в якому перебував 38-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та струс головного мозку.

Постраждалого шпиталізували.