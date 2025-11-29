На Сумщині унаслідок російських обстрілів постраждали цивільні

За минулу добу російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 18 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Унаслідок удару ворожого БпЛА у Сумській громаді постраждав 60-річний чоловік.
Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Під атаками перебували населені пункти таких громад:
- Сумська
- Юнаківська
- Хотінська
- Білопільська
- Бездрицька
- Миколаївська селищна
- Шалигинська
- Есманьська
- Глухівська
- Свеська
- Дружбівська
- Кролевецька
- Великописарівська
Окупанти застосовували керовані авіаційні бомби, ударні БпЛА, а також FPV-дрони.
Внаслідок атак постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки:
- у Сумській громаді — пошкоджено цивільні об'єкти;
- у Хотінській громаді — виведено з ладу службовий автомобіль;
- у Кролевецькій громаді — пошкоджено інфраструктуру та 20 приватних будинків;
- у Дружбівській громаді — зруйновано приватний житловий будинок.
Місцеві органи влади спільно з ДСНС, Нацполіцією та громадськими організаціями евакуювали 19 людей із прикордонних громад.
За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 56 хвилин.
- Росія двічі поцілила в об’єкт критичної інфраструктури у Сумській громаді. На місці влучання здійнялася пожежа.