На Сумщині унаслідок російських обстрілів постраждали цивільні

Найбільше простраждали Сумський та Шосткинський райони.

Фото: unn.ua

За минулу добу російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 18 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Унаслідок удару ворожого БпЛА у Сумській громаді постраждав 60-річний чоловік.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Під атаками перебували населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Бездрицька
  • Миколаївська селищна
  • Шалигинська
  • Есманьська
  • Глухівська
  • Свеська
  • Дружбівська
  • Кролевецька
  • Великописарівська

Окупанти застосовували керовані авіаційні бомби, ударні БпЛА, а також FPV-дрони.

Внаслідок атак постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки:

  • у Сумській громаді — пошкоджено цивільні об'єкти;
  • у Хотінській громаді — виведено з ладу службовий автомобіль;
  • у Кролевецькій громаді — пошкоджено інфраструктуру та 20 приватних будинків;
  • у Дружбівській громаді — зруйновано приватний житловий будинок.

Місцеві органи влади спільно з ДСНС, Нацполіцією та громадськими організаціями евакуювали 19 людей із прикордонних громад.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 56 хвилин.
