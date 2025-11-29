На Сумщині унаслідок російських обстрілів постраждали цивільні

За минулу добу російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 18 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Унаслідок удару ворожого БпЛА у Сумській громаді постраждав 60-річний чоловік.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Під атаками перебували населені пункти таких громад:

Сумська

Юнаківська

Хотінська

Білопільська

Бездрицька

Миколаївська селищна

Шалигинська

Есманьська

Глухівська

Свеська

Дружбівська

Кролевецька

Великописарівська

Окупанти застосовували керовані авіаційні бомби, ударні БпЛА, а також FPV-дрони.

Внаслідок атак постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки:

у Сумській громаді — пошкоджено цивільні об'єкти;

у Хотінській громаді — виведено з ладу службовий автомобіль;

у Кролевецькій громаді — пошкоджено інфраструктуру та 20 приватних будинків;

у Дружбівській громаді — зруйновано приватний житловий будинок.

Місцеві органи влади спільно з ДСНС, Нацполіцією та громадськими організаціями евакуювали 19 людей із прикордонних громад.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 56 хвилин.