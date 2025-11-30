Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Росіяни атакували Куп'янщину безпілотниками, постраждала людина

За добу росіяни атакували 5 населених пунктів Харківщини. 

Росіяни атакували Куп'янщину безпілотниками, постраждала людина
Фото: ДСНС Харківщини

Уночі 30 листопада російські окупанти атакували безпілотниками село Плоске на Куп'янщині Харківської області. Постраждав цивільний.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

"Сьогодні вночі російські війська атакували ударними безпілотниками село Плоске Великобурлуцької громади Куп'янського району", – ідеться у повідомленні.

Два ворожі БпЛА влучили в приватний сектор в селі, через що спалахнули пожежі. Горів житловий будинок та господарча споруда.

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. У с. Башилівка Близнюківської громади також постраждали жінки 63, 65 і 73 років.

Ворог застосував для обстрілів Харківщини КАБи та БпЛА різних типів. 

У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинок. В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль пошти. У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
﻿
