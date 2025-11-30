На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Київ. Скасована прем’єра
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
WSJ: на переговорах США і України обговорюють вибори й можливий обмін територіями

Також є інші невирішені питання.

Фото: фейсбук-сторінка Рустема Умєрова

Американсько-українські переговори включають обговорення ймовірних термінів проведення виборів в Україні й можливих варіантів обміну територіями з Росією, пише "Інтерфакс-україна" з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, представник адміністрації США повідомив, що перемовини стосуються:

  • потенційного графіку виборів в Україні;
  • обговорення сценаріїв обміну територіями між Україною та Росією;
  • інших питань, які досі залишаються невирішеними між Києвом і Вашингтоном.

За даними джерела, ці теми піднімають у межах спроб узгодити умови запропонованої американською стороною мирної угоди.

  • Секретар НБО Рустем Умєров перед перемовинами повідомив, що він перебуватиме на постійному зв’язку із Зеленським і що він має «чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві».
