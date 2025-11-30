WSJ: на переговорах США і України обговорюють вибори й можливий обмін територіями

Американсько-українські переговори включають обговорення ймовірних термінів проведення виборів в Україні й можливих варіантів обміну територіями з Росією, пише "Інтерфакс-україна" з посиланням на The Wall Street Journal.
За інформацією видання, представник адміністрації США повідомив, що перемовини стосуються:
- потенційного графіку виборів в Україні;
- обговорення сценаріїв обміну територіями між Україною та Росією;
- інших питань, які досі залишаються невирішеними між Києвом і Вашингтоном.
За даними джерела, ці теми піднімають у межах спроб узгодити умови запропонованої американською стороною мирної угоди.
- Секретар НБО Рустем Умєров перед перемовинами повідомив, що він перебуватиме на постійному зв’язку із Зеленським і що він має «чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві».