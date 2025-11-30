WSJ: на переговорах США і України обговорюють вибори й можливий обмін територіями

Також є інші невирішені питання.

переговори делегацій України і США 30 листопада 2025 року

Американсько-українські переговори включають обговорення ймовірних термінів проведення виборів в Україні й можливих варіантів обміну територіями з Росією, пише "Інтерфакс-україна" з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, представник адміністрації США повідомив, що перемовини стосуються:

потенційного графіку виборів в Україні;

обговорення сценаріїв обміну територіями між Україною та Росією;

інших питань, які досі залишаються невирішеними між Києвом і Вашингтоном.

За даними джерела, ці теми піднімають у межах спроб узгодити умови запропонованої американською стороною мирної угоди.