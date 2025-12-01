Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Про американський “мирний план” та його пункти
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Київ. Скасована прем’єра
ГоловнаСуспільствоЖиття

МВС: понад 700 дітей у чотирьох областях України потребують евакуації

У Херсонській та Сумській областях, де оголосили обов'язкову евакуцію, вивезено всіх дітей.

МВС: понад 700 дітей у чотирьох областях України потребують евакуації
Евакуація із Донеччини
Фото: МВС

У Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях досі перебувають понад 700 дітей, яких необхідно примусово евакуювати з прифронтових територій. 

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв під час брифінгу, пише Укрінформ.

За його словами, обов’язкова евакуація триває у шести регіонах — Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Підрозділи МВС беруть у цих заходах безпосередню участь.

"У безпосередній сфері нашої відповідальності є евакуація населення у примусовий спосіб - дітей із їхніми батьками. Примусовий спосіб евакуації дітей наразі здійснюється у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Зокрема, у Донецькій області залишається евакуювати 424 дитини, у Харківській області – 243, у Дніпропетровській – 26 і у Запорізькій – 11 дітей", – заявив Сергєєв.

У Сумській та Херсонській областях усіх дітей уже евакуйовано.

До проведення евакуації залучено 77 спеціальних евакуаційних груп НПУ та ДСНС, зокрема 51 мобільну групу Нацполіції. Основу цих підрозділів становлять "Білі янголи", які, окрім евакуації, надають домедичну допомогу та вже доправили до лікарень близько тисячі поранених внутрішньо переміщених осіб.

Заступник міністра наголосив, що рятувальники та поліцейські працюють під постійною загрозою обстрілів. Лише за останній місяць зафіксовано шість атак на евакуаційні групи Нацполіції — п’ять у Донецькій області та одну у Запорізькій. Також продовжують роботу 26 броньованих груп "Фенікс" ДСНС.
﻿
