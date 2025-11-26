«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються майже 460 дітей

Найбільше дітей залишається у Дружківській громаді.

ОВА: у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються майже 460 дітей

У населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація сімей із дітьми, досі залишаються 385 родин, у яких виховуються 457 дітей.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької обласної військової адміністрації Юлія Рижакова, передає Укрінформ.

"На території, де оголошена обов’язкова евакуація у примусовий спосіб, з батьками чи особами, які їх замінюють, нині перебувають 457 дітей у складі 385 сімей у двох населених пунктах двох громад області", — зазначила Рижакова.

Найбільше дітей залишається у Дружківській міській територіальній громаді — 453 дитини у складі 382 родин.

Протягом останнього тижня з підконтрольної Україні території області евакуювали у примусовий спосіб 61 дитину із 45 сімей, переважно з Дружківки (45 дітей із 37 родин).

У Донецькій ОВА нагадують, що евакуація сімей із дітьми проводиться у зв’язку з високою небезпекою для життя через постійні бойові дії.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies