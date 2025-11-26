ОВА: у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються майже 460 дітей

У населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація сімей із дітьми, досі залишаються 385 родин, у яких виховуються 457 дітей.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької обласної військової адміністрації Юлія Рижакова, передає Укрінформ.

"На території, де оголошена обов’язкова евакуація у примусовий спосіб, з батьками чи особами, які їх замінюють, нині перебувають 457 дітей у складі 385 сімей у двох населених пунктах двох громад області", — зазначила Рижакова.

Найбільше дітей залишається у Дружківській міській територіальній громаді — 453 дитини у складі 382 родин.

Протягом останнього тижня з підконтрольної Україні території області евакуювали у примусовий спосіб 61 дитину із 45 сімей, переважно з Дружківки (45 дітей із 37 родин).

У Донецькій ОВА нагадують, що евакуація сімей із дітьми проводиться у зв’язку з високою небезпекою для життя через постійні бойові дії.