Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем'єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Росія вивозить дітей із окупованих територій Запорізької області під виглядом «відпочинку»

До кінця року понад 400 неповнолітніх мають побувати у Ярославській області.

російська пропаганда

Окупаційні адміністрації оголосили про нову програму «відпочинку» для дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької області. 

Як повідомив Центр національного спротиву, за планами російської влади, до кінця року понад 400 неповнолітніх мають побувати у Ярославській області.

Російські структури називають це «межрегиональным обменом» і обіцяють прогулянки по Волзі, спортивні активності й відвідування музеїв. Водночас аналітики Центру національного спротиву наголошують, що за туристичною риторикою приховується інший зміст — системне переміщення українських дітей углиб території держави-агресора.

У ЦНС зазначають, що такі поїздки відбуваються без прозорості та механізмів контролю. Батьки не можуть впливати на організацію цих «обмінів», а міжнародні гуманітарні структури не отримують доступу до їхніх учасників. Російська сторона подає програми як культурні, однак не пояснює юридичних підстав для вивезення неповнолітніх.

Губернатор Ярославської області заявив, що регіон планує прийняти близько 400 дітей до кінця цього року. За оцінками аналітиків, такі «обміни» є частиною політики інтеграції окупованих територій у російський простір. Поїздки відривають дітей від родинного середовища, створюють умови для ідеологічного впливу та формують звикання до російських інституцій.

Для багатьох родин участь дітей у таких програмах означає ризик тривалої ізоляції та втрати контролю над їхньою долею. Аналітики підкреслюють: Росія продовжує використовувати неповнолітніх як інструмент формування лояльності до держави-агресора, маскуючи примусові практики мовою «туризму» й «культурного обміну».
