Ворог продовжує тиснути по всій лінії фронту: з початку доби зафіксовано 230 боєзіткнень

Досі тривають 65 боїв, 22 з них – на Лиманському напрямку.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 230, інформує Генштаб ЗСУ.

Загарбники завдають уражень по районах прикордонних із РФ населених пунктів Біла Береза, Кучерівка, Бобилівка, Старикове, Бунякине, Бруски, Бувалине, Нова Слобода Сумської області; Сеньківка, Клюси, Михальчина Слобода, Заріччя Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки. Ворог завдав три авіаційні удари, застосувавши п’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 107 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Шість атак відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Лиман та у напрямку населених пунктів Дворічанське й Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку. Дотепер тривають ще чотири бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів намагався просунутися на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та Кругляківка. Ще п’ять бойових зіткнень точаться дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 32 рази атакував у районах населених пунктів Греківка, Ольгівка, Твердохлібове, Шийківка, Дружелюбівка, Середнє, Карпівка, Дробишеве, Новоселівка, Коровій Яр, Зарічне, Ставки та Торське. Наразі триває 22 бойові зіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили десять наступальних дій загарбників у районах Діброви, Ямполя, Дронівки, Васюківки та Сіверська. Ще чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три атаки у районах Часового Яру та Ступочок. Одне бойове зіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку наші захисники успішно зупинили 21 ворожу спробу просунутися вперед у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Миколайпілля та Софіївки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 54 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Федорівка, Родинське, Білицьке, Нове Шахове, Шахове, Новоекономічне, Никанорівка, Мирноград, Гришине, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Новопавлівка. Дванадцять бойових зіткнень продовжуються дотепер.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили атаки ворога у районах населених пунктів Ялта, Толстой, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Вишневе, Злагода, Привільне, Красногірське та Єгорівка. Двадцять чотири наступальні дії ворога відбито, ще 13 бойових зіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили десять спроб ворожих підрозділів просунутися вперед у напрямку Варварівки, Добропілля, Затишшя, районах Гуляйполя та Зеленого. Авіація противника вдарила по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Степове, Щербаки, Новоандріївка та Кам’янське. Чотири бойові зіткнення досі тривають.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві спроби просунутися вперед у напрямку Антонівського мосту, успіху не мав.