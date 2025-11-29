Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували Чернігівщину: постраждали цивільні, є пошкодження

Під ударом опинилися 26 населених пунктів.

Окупанти атакували Чернігівщину: постраждали цивільні, є пошкодження
наслідки обстрілів по Чернігівщині
Фото: В'ячеслав Чаус

Упродовж доби російські окупанти атакували Чернігівщину безпілотниками різних типів. У Семенівці через атаку РФ по автівці, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Від учора Чернігівщина – під ворожою атакою. Агресор застосовує різні види зброї. Під ударом - 26 населених пунктів", – йдеться у повідомленні.

У Чернігові пролунали декілька вибухів. Два – на околиці міста: через атаку БпЛА пошкоджений будинок. 

Ще один вибух – удар БпЛА "Герань" по одному з підприємств. Загорілася покрівля на складі. Пожежу ліквідували. Також ударний дрон поцілив по енергетичній інфраструктурі.

У Чернігівському районі – приліт "Герані" по домівці людей. Сталася пожежа – вогонь загасили рятувальники.

Фото: В'ячеслав Чаус

Крім того, було декілька ударів по Семенівці. "Молнії" били по домівках людей - до десятка пошкоджених. На одному з місць влучань сталася пожежа – будинок знищений. Безпілотник також вдарив по цивільній автівці – постраждали місцеві жителі: 48-річний чоловік і 55-річна жінка.

Фото: В'ячеслав Чаус

У Корюківському районі через удар FPV-дроном пошкоджений будинок, легковик і мікроавтобус. В іншому селі через вибух БпЛА також пошкоджені житло, авто.

Загалом за минулу добу зафіксовані 58 обстрілів, під час яких пролунали 124 вибухи.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies