Окупанти атакували Чернігівщину: постраждали цивільні, є пошкодження

Упродовж доби російські окупанти атакували Чернігівщину безпілотниками різних типів. У Семенівці через атаку РФ по автівці, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Від учора Чернігівщина – під ворожою атакою. Агресор застосовує різні види зброї. Під ударом - 26 населених пунктів", – йдеться у повідомленні.

У Чернігові пролунали декілька вибухів. Два – на околиці міста: через атаку БпЛА пошкоджений будинок.

Ще один вибух – удар БпЛА "Герань" по одному з підприємств. Загорілася покрівля на складі. Пожежу ліквідували. Також ударний дрон поцілив по енергетичній інфраструктурі.

У Чернігівському районі – приліт "Герані" по домівці людей. Сталася пожежа – вогонь загасили рятувальники.

Фото: В'ячеслав Чаус

Крім того, було декілька ударів по Семенівці. "Молнії" били по домівках людей - до десятка пошкоджених. На одному з місць влучань сталася пожежа – будинок знищений. Безпілотник також вдарив по цивільній автівці – постраждали місцеві жителі: 48-річний чоловік і 55-річна жінка.

Фото: В'ячеслав Чаус

У Корюківському районі через удар FPV-дроном пошкоджений будинок, легковик і мікроавтобус. В іншому селі через вибух БпЛА також пошкоджені житло, авто.

Загалом за минулу добу зафіксовані 58 обстрілів, під час яких пролунали 124 вибухи.