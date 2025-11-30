Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
У Вишгороді кількість поранених зросла до 19 людей.

Зеленський: цього тижня РФ використала майже 1400 ударних дронів, 1100 КАБів та 66 ракет по Україні
Фото: ДСНС Києва

Упродовж цього тижня РФ атакувала Україну 1400 ударними дронами, скинула 1100 авіабомб та близько 66 ракет різних видів. Наразі у Вишгороді триває ліквідація наслідків нічної атаки РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Зараз у Вишгороді на Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки. Росія атакувала дронами місто – пошкоджено багато житлових будинків. Станом на зараз відомо, що є постраждалі: 19 людей поранено, і серед них діти. Життя однієї людини забрали цією атакою. Мої співчуття рідним і близьким", ідеться у повідомленні.

Також є поранені на Дніпровщині та Харківщині. Росіяни били по Одеській, Сумській та Херсонській областях. Загалом за цю ніч РФ запустила 122 ударних дрони й також балістика – дві ракети.

За інформацією глави держави, протягом цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет проти наших людей. 

"Саме тому кожного дня маємо посилювати стійкість України. Ракети й системи ППО – потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну. Дякую всім, хто допомагає", – додає Презилент.
