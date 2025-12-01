​Російська армія за добу втратила понад 1050 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1060 окупантів, танк ворога, 6 бойових броньованих машин, 14 артилерійських ситстем, 71 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 173 920 (+1 060) осіб
- танків – 11 387 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 678 (+6) од.
- артилерійських систем – 34 754 (+14) од.
- РСЗВ – 1 552 (+0) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків / aircraft – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 090 (+239) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 583 (+71) од.
- спеціальна техніка – 4 010 (+0) од.
Дані уточнюються.