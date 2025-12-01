ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Про американський “мирний план” та його пункти
Про американський “мирний план” та його пункти
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСуспільствоВійна

​Російська армія за добу втратила понад 1050 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення війська окупантів втратили близько 1 173 920 осіб. 

​Російська армія за добу втратила понад 1050 солдатів
24 ОМБр
Фото: 24 ОМБр

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1060 окупантів, танк ворога, 6 бойових броньованих машин, 14 артилерійських ситстем, 71 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 173 920 (+1 060) осіб 
  • танків – 11 387 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 678 (+6) од.
  • артилерійських систем – 34 754 (+14) од.
  • РСЗВ – 1 552 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків / aircraft – 430 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 090 (+239) од.
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 583 (+71) од.
  • спеціальна техніка – 4 010 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies