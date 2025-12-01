З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині зафіксували понад 59 тисяч воєнних злочинів вчинені ЗС РФ

Правоохоронні органи Донецької області з лютого 2022 року задокументували понад 59 тисяч злочинів, скоєних російськими військами.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький.

За його словами, навіть під щоденними обстрілами та у вкрай небезпечних умовах прокурори й слідчі продовжують фіксувати докази воєнних злочинів. Зокрема, йдеться про прицільні удари по цивільних автівках, у тому числі евакуаційних, попри те, що російські військові чітко бачили цивільних усередині.

З 24 лютого 2022 року окупанти вбили 4472 мирних жителів Донеччини, зокрема 279 дітей. Ще 8571 людина отримала поранення. Серед постраждалих — журналісти, енергетики, лікарі, волонтери, поліцейські та рятувальники.

Угровецький наголошує, що ці цифри не є остаточними, адже влада не має доступу до тимчасово окупованих територій:

"За кожною цифрою – людська трагедія. Водночас кількість жертв російської агресії не є повною, адже ми не маємо доступу до тимчасово окупованих територій. Там залишаються люди, чиї страждання, втрати ще належить встановити й задокументувати", — наголошує він.

Прокурор зазначив, що кожен удар по цивільній інфраструктурі та мирних жителях — це злочин із конкретними виконавцями, а не "анонімний обстріл". До відповідальності можуть бути притягнуті як командири, що віддають накази, так і виконавці на місцях.

За його словами, докази збираються з різних джерел, зокрема покази потерпілих і свідків, фото-, відео- та аудіоматеріали, висновки експертиз (судово-медичні, балістичні, військові тощо), інформацію військових та оперативних підрозділів, результати OSINT-розвідки.

Усе це допомагає скласти повну картину розвитку подій, щоб зібрати достатню доказову базу та повідомити тій чи іншій особі про підозру.

Угровецький навів приклад одного з великих проваджень, що налічує 20 томів матеріалів. Українські прокурори заочно повідомили про підозру командувачу 4-ї армії ЗС РФ, який у березні 2022 року санкціонував бойові вильоти авіації для бомбардування Маріуполя.

"Як наслідок, винищувачами Су-30СМ/Су-30М2 завдано авіаційні удари по подвір’ю корпусу жіночої консультації, пологового відділення і дитячого лікувального корпусу в центрі міста. Крім того, незважаючи на напис на асфальті "ДЕТИ" (цивільні написали саме російською мовою), ворожий СУ-34 скинув "ФАБ-500" на драматичний театр у Маріуполі, в якому переховувалось від обстрілів близько 1000 цивільних, більшість з яких – діти, жінки, літні люди", – розказав керівник прокуратури.