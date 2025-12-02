Генштаб ЗСУ: росіяни тиснуть на Покровському, Лиманському і Костянтинівському напрямках

Станом на 16:00 2 грудня відбулося 131 бойове зіткнення на фронті.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема, Блешня, Тимоновичі, Сеньківка, Хрінівка Чернігівської області; Малушине, Шалигине, Нововасилівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще одне боєзіткнення досі триває. Противник від початку доби здійснив 78 обстрілів.

На Південно-Слобожанському українські воїни зупинили вісім атак ворога в районах населених пунктів Приліпка, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському агресор шість разів здійснював штурмові дії у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському російська армія 29 разів атакувала у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового. Сім боєзіткнень на даний час тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському зупинили 21 наступальну дію ворога, в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр, два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському окупанти здійснили 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 32 атаки.

На Олександрівському ворог дев’ять разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне.

На Гуляйпільському зафіксували три бойові зіткнення у районах населених пунктів Затишшя та Гуляйполе. Авіаударів зазнали населені пункти Нове Запоріжжя, Гуляйполе, Воздвижівка та Залізничне.