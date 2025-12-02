«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: Сили оборони продовжують операції у Покровську, Вовчанську, Куп’янську

Росіяни, прикриваючись туманом, розгорнули в цих населених пунктах триколори. 

Сили оборони продовжують ведення оборонних операцій у Покровську, Вовчанську і Куп'янську. Заяви Росії про захоплення цих населених пунктів не відповідають дійсності, повідомили в Генштабі

Росія оголосила про їх окупацію задля впливу на учасників міжнародних переговорів, вважає Генштаб. Як відомо, сьогодні в Москві відбудуться переговори зі США.

"У Покровську Донецької області Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат", – йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що оборонці вже знищили групу росіян, що під покровом туману розгорнула триколор.

"Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на наші позиції всього необхідного", – запевнили в Генштабі.

Напруженою залишається ситуація у Вовчанську, де росіяни не полишають спроб просунутися, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies