Росіяни, прикриваючись туманом, розгорнули в цих населених пунктах триколори.

Сили оборони продовжують ведення оборонних операцій у Покровську, Вовчанську і Куп'янську. Заяви Росії про захоплення цих населених пунктів не відповідають дійсності, повідомили в Генштабі.

Росія оголосила про їх окупацію задля впливу на учасників міжнародних переговорів, вважає Генштаб. Як відомо, сьогодні в Москві відбудуться переговори зі США.

"У Покровську Донецької області Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат", – йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що оборонці вже знищили групу росіян, що під покровом туману розгорнула триколор.

"Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на наші позиції всього необхідного", – запевнили в Генштабі.

Напруженою залишається ситуація у Вовчанську, де росіяни не полишають спроб просунутися, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію.



