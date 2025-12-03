ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
​На Сумщині ексрегіонал допомагав росіянам коригувати удари по позиціях Сил оборони

Зловмисника засудили за державну зраду.

​На Сумщині ексрегіонал допомагав росіянам коригувати удари по позиціях Сил оборони
правосуддя
Фото: ukrainepravo.com

Суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна колишнього активіста місцевого осередку забороненої Партії регіонів, якого СБУ викрила у співпраці з ФСБ та коригуванні російських атак по Сумській області.

Як ідеться на сайті СБУ, чоловік передавав ворогу координати підрозділів Збройних сил та Держприкордонслужби. За цими даними російські військові готували удари далекобійною артилерією та авіабомбами.

За даними слідства, зрадник потрапив у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабного вторгнення — під час поїздок до родичів у Росію. Після лютого 2022 року російський куратор дистанційно доручив йому збирати розвіддані про українські сили у прикордонному регіоні.

Ексрегіонал пересувався власним автомобілем і приховано фіксував місця дислокації українських захисників. Окрім того, він випитував інформацію у знайомих і в розмовах схвально реагував на обстріли регіону та героїзував російських військових.

У червні 2023 року співробітники СБУ затримали його під час дорозвідки поблизу укріплених позицій ЗСУ. Під час обшуків у чоловіка вилучили російський паспорт, партквиток Партії регіонів та смартфон із месенджерами, через які він спілкувався із куратором ФСБ.
﻿
